Karlsruhe kassiert das landeseigene Gesetz zur Mietenregulierung. Obwohl das zu erwarten war, zeigt man sich im Hauptstadt-Senat überrascht. Die Stimmung ist am...

Entscheidender Prüfstein - Kommentar von Dominik Bath BERLINER MORGENPOST: Berlin (ots) - Darf das Land Berlin in den Mietmarkt regulierend eingreifen oder nicht? Darüber will am Donnerstag das...

Presseportal vor 17 Stunden - Pressemitteilungen