Quelle: Spot on News STUDIO - vor 2 Stunden



Hertha BSC in Quarantäne: Spiel gegen Mainz 05 abgesagt 01:30 Nachdem sich die komplette Mannschaft des Bundesligisten Hertha BSC in Quarantäne begeben musste, folgt nun was kommen musste: Die Partie gegen Mainz 05 wurde abgesagt.