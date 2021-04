16.04.2021 ( vor 6 Stunden )



Heute zählt sie zu den bekanntesten Rockbands der Welt. Das Mega-Album "A Night At The Opera" war ihr finaler Durchbruch. Doch es hätte sie fast in den Ruin getrieben, wie Gitarrist May nun erzählt. Heute zählt sie zu den bekanntesten Rockbands der Welt. Das Mega-Album "A Night At The Opera" war ihr finaler Durchbruch. Doch es hätte sie fast in den Ruin getrieben, wie Gitarrist May nun erzählt. 👓 Vollständige Meldung