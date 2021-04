Daisy Kirsch Kanzler Kurz: Österreich will in wenigen Wochen alle Branchen öffnen https://t.co/xC3Jow77Me via @welt vor 28 Minuten Lone Driver80 Kanzler Kurz: Österreich will in wenigen Wochen alle Branchen öffnen https://t.co/YclPRDTJaq via @welt vor 54 Minuten Demokratie der Angepassten RT @welt: Corona: Österreich will in wenigen Wochen alle Branchen öffnen https://t.co/qxdVO3BD5S https://t.co/oQAp1owvvw vor 59 Minuten Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸 „Im Vergleich zu D gebe es in Österreich wohl eine deutlich geringere Dunkelziffer, sagte Kurz. „In D hat man einen… https://t.co/dHHlB36C2q vor 1 Stunde Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸 „Bei den behutsamen Öffnungsschritten sollen Masken, Tests und der geplante Grüne Pass für Geimpfte, Getestete und… https://t.co/Ca5ArkbWXP vor 2 Stunden Rosi Lux🇩🇪🇮🇱🇺🇸 „In Österreich sollen in wenigen Wochen alle Branchen unter einem Schutzkonzept öffnen dürfen. Erste Schritte lande… https://t.co/p96zazs4zp vor 2 Stunden