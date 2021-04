Quelle: DW (Deutsch) - vor 19 Stunden



Innehalten für die Corona-Toten 02:50 In einer zentralen Trauerfeier soll der Corona-Toten in Deutschland gedacht werden. Viele Pflegeeinrichtungen schlossen während der Lockdowns ihre Türen. So sind viele Menschen in der Pandemie einsam, ohne die Begleitung ihrer Angehörigen gestorben.