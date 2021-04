Sport Erst ein paar Monate ist Sebastian Vettel (wieder) bei einem Team mit Sitz in Großbritannien, doch seine Liebe zur… https://t.co/aZkMDgU5QO vor 7 Stunden Sport Der Formel-1-Rennstall Aston Martin will beim Automobil-Weltverband FIA eine Anpassung der Aerodynamik-Regeln erwir… https://t.co/E8qFYnUve0 vor 9 Stunden Cityreport24 Formel 1: Sebastian Vettel will im Aston Martin dem Frust davonfahren https://t.co/J3JL1H8nRC https://t.co/jsA8K8LZ79 vor 12 Stunden Sugarhelmet RT @hessenschau: Sebastian #Vettel hat sich vor dem zweiten Rennen der #Formel1 selbstkritisch geäußert. Den verpatzten Saisonstart in Bahr… vor 1 Tag hessenschau Sebastian #Vettel hat sich vor dem zweiten Rennen der #Formel1 selbstkritisch geäußert. Den verpatzten Saisonstart… https://t.co/tzSng4tsbl vor 1 Tag Arnel Poprženović RT @F1insidercom: McLaren-Teamchef Andreas Seidl glaubt, dass Sebastian Vettel 2021 zurückschlagen wird. Er selbst will McLaren an die Spit… vor 5 Tagen