Ze'ev Aggressives #Russland: Kramp-Karrenbauer sieht Europa »konkret und unmittelbar« bedroht https://t.co/V8sP7ET9hm via @derspiegel vor 22 Minuten Thomas Hering Russland sein "illiberaler Gegenpol" Westeuropas, sagt @akk. Ich denke sie hat sich schon lange nicht mehr die Seit… https://t.co/xvSLw4KpEs vor 1 Stunde Yaguza RT @Constructor4953: Auf der Karnevalskanzel kann man so einen Blödsinn ablassen. Nicht aber in solch einer Position. Aggressives Russland… vor 2 Stunden Itakie "sich immer stärker als illiberaler, antidemokratischer Gegenpol zum Westen"; "Von ausgeklügelten Cyberangriffen, W… https://t.co/oNeFaon5iU vor 2 Stunden # RT @derspiegel: Truppenverlegung, Mordanschläge, Cyberangriffe: Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wirft Russland Kriegsführung in E… vor 3 Stunden R.W. Halb so schlimm: Kramp-Karrenbauer sieht Europa »konkret und unmittelbar« bedroht https://t.co/4EEppuun8o via @derspiegel vor 3 Stunden