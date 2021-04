Fairtrade Deutschland (TransFair e.V.): Köln (ots) - Laut GlobeScan-Studie 2021 kennen bereits 90 Prozent der Verbraucher in Deutschland das Fairtrade-Siegel....

Die Auslastung der Kliniken mit Corona-Patienten in Mecklenburg-Vorpommern steigt weiter. Die Universitätsklinik Rostock will nun eine weitere...

Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau: Laut Robert-Koch-Institut meldeten die Gesundheitsämter mehr als 27.500 neue...

Zahl der Intensivpatienten erreicht Höchststand Trotz 400 gemeldeter Corona-Neuinfektionen am Mittwoch, sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt weiter. Gleichzeitig erreicht die Zahl der Intensivpatienten...

Welt Online vor 6 Tagen - Top