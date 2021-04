19.04.2021 ( vor 2 Tagen )



Ostholstein statt Südafrika: In "Sing meinen Song" tauschen Musiker wieder ihre Lieder. Wegen Corona ist die Show erstmals in Deutschland gedreht worden. Das Konzept geht auch dort auf. Ostholstein statt Südafrika: In "Sing meinen Song" tauschen Musiker wieder ihre Lieder. Wegen Corona ist die Show erstmals in Deutschland gedreht worden. Das Konzept geht auch dort auf. 👓 Vollständige Meldung