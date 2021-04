20.04.2021 ( vor 13 Stunden )



In jedem dritten Land weltweit wird die Religionsfreiheit nicht respektiert. Das geht aus einem neuen Bericht der päpstlichen Stiftung „ In jedem dritten Land weltweit wird die Religionsfreiheit nicht respektiert. Das geht aus einem neuen Bericht der päpstlichen Stiftung „ Kirche in Not“ hervor. Minderheiten wurden in der Corona- Pandemie mehrfach zu Sündenböcken. 👓 Vollständige Meldung