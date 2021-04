Knapp 39 000 Impfungen an einem Tag: Neuer Höchstwert In Sachsen sind an einem Tag knapp 39 000 Menschen gegen das Coronavirus geimpft worden, ein neuer Tagesrekord. "Wir kommen gut mit dem Impfen voran. Die...

t-online.de vor 6 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine