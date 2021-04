EuroLeague Playoffs und easyCredit BBL live bei MagentaSport: ALBA patzt gegen die Löwen, FCB verliert in Mailand / Vor dem Top-Duell FC Bayern vs. ALBA: "Brauchen einen schnellen Turnaround!" MagentaSport: München (ots) - Der FC Bayern verliert auch das 2. Spiel der EuroLeague-Playoff-Viertelfinal-Serie in Mailand. Diesmal deutlicher mit 69:80,...

