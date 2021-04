23.04.2021 ( vor 8 Stunden )



Knapp vier Wochen ist es her, dass Knapp vier Wochen ist es her, dass Merkel den Ländern wegen ihres Vorgehens in der Corona- Pandemie die Leviten las. Nun kommt die Corona-Notbremse, und sie stößt nicht nur in den Ländern auf Kritik. 👓 Vollständige Meldung