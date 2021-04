B.C. Vavricka-Michel Danke für die Klarstellung der Situation, der Staat Israel verfolgt erneut deutlich eine hidden agenda und so viele… https://t.co/YrBHW21jyr vor 4 Stunden 🎲 Policon automatisches Nachrichtenportal 👽 ➦ Israel: Krawalle in Jerusalem » In der Nacht zu Freitag hat es gewalttätige Ausschreitungen zwischen arabischen… https://t.co/KVHklUh9Ru vor 16 Stunden