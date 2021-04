Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 2 Tagen



"Endlich wieder echte Tassen": Dänemark öffnet Restaurants und Cafés 01:40 Nach fünf Monaten "Kaffee to go" freuen sich die Menschen in Dänemark wieder über offene Terrassen - und echte Porzellantassen. In Frankreich soll das ab Mitte Mai wieder gehen.