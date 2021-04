Aimee Valeur RT @hokkaidokuerbis: Jan Josef Liefers ist gerade in einer Talkrunde mit einer Tagesschausprecherin und dem Zeit-Chefredakteur ohne ernst… vor 12 Minuten Andreas J.A. S. (he/his) RT @hokkaidokuerbis: Jan Josef Liefers ist gerade in einer Talkrunde mit einer Tagesschausprecherin und dem Zeit-Chefredakteur ohne ernst… vor 21 Minuten Stephan Grumbach RT @hokkaidokuerbis: Jan Josef Liefers ist gerade in einer Talkrunde mit einer Tagesschausprecherin und dem Zeit-Chefredakteur ohne ernst… vor 28 Minuten Polysub RT @hokkaidokuerbis: Jan Josef Liefers ist gerade in einer Talkrunde mit einer Tagesschausprecherin und dem Zeit-Chefredakteur ohne ernst… vor 33 Minuten LPD78 RT @hokkaidokuerbis: Jan Josef Liefers ist gerade in einer Talkrunde mit einer Tagesschausprecherin und dem Zeit-Chefredakteur ohne ernst… vor 35 Minuten Gnutiez https://t.co/Ik2FtLAakw fr hat eine Headline geändert. #allesdichtmachen: Jan-Josef Liefers verteidigt Aktion und… https://t.co/HFooRMLLLT vor 39 Minuten