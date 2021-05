25.04.2021 ( vor 1 Woche )



Vier Jahre ist es her, dass ein Mann in Vier Jahre ist es her, dass ein Mann in Paris die jüdische Franz ösin Sarah Halimi tötete. Seit dieser Woche ist klar, dass der Täter nicht vor Gericht gestellt wird. Dagegen gab es nun eine Großdemonstration. 👓 Vollständige Meldung