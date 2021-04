25.04.2021 ( vor 12 Stunden )



Truppenbewegungen an der Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine, die Situation des Kreml-Kritikers Nawalny: Das Verhältnis zu Russland sei an einem Tiefpunkt, sagte Außenminister Maas im Bericht aus Berlin. Er setzt dennoch weiter auf Dialog. 👓 Vollständige Meldung