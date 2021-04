27.04.2021 ( vor 3 Tagen )



In einer hybriden Variante aus offenen Galerien und digitalen Präsentationen will das Berliner Gallery Weekend Präsenz in Pandemie-Zeiten zeigen. Direktorin... In einer hybriden Variante aus offenen Galerien und digitalen Präsentationen will das Berliner Gallery Weekend Präsenz in Pandemie-Zeiten zeigen. Direktorin... 👓 Vollständige Meldung