Johannes Was soll das?! Die Werbetreibenden haben damit ein Problem?! Wenn sie keine Nutzerdaten mehr nutzen können?! HALLO… https://t.co/SrLBMcKXJ9 vor 17 Minuten Social Media Watchblog iOS 14.5: Was Sie über Apples neue Datenschutzfunktion wissen müssen - DER SPIEGEL https://t.co/QyXQafCgUz vor 3 Stunden David Schuster App Tracking Transparency: Was Sie über Apples neue Datenschutzfunktion wissen müssen https://t.co/c129qhgiwR via @derspiegel vor 3 Stunden RhodiaFielding iOS 14.5: Was Sie über Apples neue Datenschutzfunktion wissen müssen vor 4 Stunden Deutschland Germany iOS 14.5: Was Sie über Apples neue Datenschutzfunktion wissen müssen https://t.co/rHm3rPIJsV https://t.co/LDwVjxuUmD vor 4 Stunden Der Geheimgelehrte 🔴🔴🔴 Mit iOS 14.5 können #iPhone-Nutzer die Weitergabe ihrer Daten an Werbetreibende verhindern. Das soll Daten schützen… https://t.co/MIvFgOVVwf vor 4 Stunden