28.04.2021 ( vor 8 Stunden )



Hafermilch wird nicht nur bei Veganern und Allergikern immer beliebter. Nun will der schwedische Konzern Oatly an die New Yorker Börse. Hafermilch wird nicht nur bei Veganern und Allergikern immer beliebter. Nun will der schwedische Konzern Oatly an die New Yorker Börse. 👓 Vollständige Meldung