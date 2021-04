28.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Sobald die Priorisierung nach Alter, Beruf und Vorerkrankung fällt, will Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) neue Anlaufstellen für Impfungen schaffen. Ausdrücklich will er Jugendliche so früh wie möglich impfen. Zuerst sollen die Abschlussklassen drankommen. 👓 Vollständige Meldung