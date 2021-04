Video von Trophäenjagd aufgetaucht: Chef der US-Waffenlobby trifft Elefanten aus nächster Nähe nicht Ein acht Jahre lang geheim gehaltenes Video sorgt in den USA für Empörung – und Häme. Es zeigt NRA-Chef Wayne LaPierre an einer Elefantenjagd in Botswana.

Basler Zeitung vor 1 Tag - Welt