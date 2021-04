29.04.2021 ( vor 4 Stunden )



gewinnt das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei PSG mit 2:1. Das Team von Pep Guardiola hat damit in dieser Manchester City gewinnt das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei PSG mit 2:1. Das Team von Pep Guardiola hat damit in dieser Saison in der Königsklasse nach Rückstand immer gewonnen. 👓 Vollständige Meldung