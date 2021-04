30.04.2021 ( vor 3 Stunden )



Nach der Nominierung der Kanzlerkandidaten von Union und Grünen geht es für die beiden Parteien in den Umfragen in gegensätzliche Richtungen: Baerbocks Grüne gewinnen an Zustimmung, für Laschet und die CDU/CSU sieht es düster aus. Nach der Nominierung der Kanzlerkandidaten von Union und Grünen geht es für die beiden Parteien in den Umfragen in gegensätzliche Richtungen: Baerbocks Grüne gewinnen an Zustimmung, für Laschet und die CDU/CSU sieht es düster aus. 👓 Vollständige Meldung