Machtpolitik an der EU-Grenze: Wie China andere Länder in die Schuldenfalle treibt Der Bau einer Autobahn könnte Montenegro teuer zu stehen kommen. China machte falsche Hoffnungen und will jetzt sein Geld zurück. Und die EU hat ein Problem.

n-tv.de vor 1 Tag - Wirtschaft





QAnon: Wie Russland und China die Bewegung füttern [premium] Eine US-Studie sieht ausländische Akteure hinter einem Fünftel der Facebook-Postings zur Verschwörungstheorie QAnon. Manche Republikaner fürchten durch die...

DiePresse.com vor 1 Tag - Oesterreich