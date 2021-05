01.05.2021 ( vor 1 Woche )



Lewis Hamilton steuert in Portugal die 100. Pole Position seiner Lewis Hamilton steuert in Portugal die 100. Pole Position seiner Rekord -Laufbahn in der Formel 1 an. Max Verstappen will das verhindern, kämpft aber mit der rutschigen Strecke. Für Sebastian Vettel könnte sich eine Negativserie fortsetzen. 👓 Vollständige Meldung