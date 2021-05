HuiDa RT @igorpianist: Es sind jetzt 2 Tage vergangen, und noch immer berührt, bewegt und erschüttert dieser Text von @fuwolff mich in einer Art… vor 2 Stunden Ali Höhler @MalteKaufmann Wer Faschisten in der eigenen Partei hat, der sollte vor der eigenen Haustür kehren. Israel und das… https://t.co/G9OVQM67S2 vor 3 Stunden experte auf dem gebiet RT @brosukeee: deutschland hat so ein gestörtes verhältnis zum judentum, sogar bds wird als zweifellos antisemitisch gesehen weil man sich… vor 3 Stunden Banfor @ZeitW @Deutschland_77 Moment bitte, da ist wohl etwas durcheinander geraten! Judentum ist ungleich Israel. Das ein… https://t.co/U6By9TlHsI vor 3 Stunden ibi abi @markuss86653942 @AbdelhakBourah1 @AhmadMansour__ Im nahen Osten gibt es aktuell sehr viel israelischen Terror. Dem… https://t.co/WZhysqP93Z vor 3 Stunden SufiStreet RT @SeydaSaricam: Die Antisemitismus-Debatten in Deutschland werden auf dem Rücken der Palästinenser*innen geführt. Es ist niemandem damit… vor 4 Stunden