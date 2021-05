Nach weitgehend friedlichen Demos in Berlin kam es am Abend zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Reaktionen und Ereignisse im Protokoll

Eine Kundgebung vor der Votivkirche sei am frühen Abend eskaliert, Innenminister Nehammer sprach von einem "Missbrauch des Grundrechtes auf Versammlung....

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik hat gewaltsame Angriffe auf Polizisten bei der Demonstration am 1. Mai-Abend als "inakzeptabel" bezeichnet. Der...

Heftige Angriffe auf Polizisten: Berliner Mai-Demo nach Straßenschlachten abgebrochen Nach massiven Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei in Berlin wird der Protest abgebrochen. Die Polizei musste sich zuvor gegen heftige...

