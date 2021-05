Börsen-News Übernimmt Spitze von Berkshire Hathaway - Top-Manager Greg Abel tritt das Erbe von Warren Buffett an Investoren-Le… https://t.co/vXCyAtQQtS vor 34 Minuten Marco Cabras Gut, es hat 27 Jahre gedauert und ich bin jetzt über 90... Aber hey. Keine Hektik. Man wird sich seinen Nachfolger… https://t.co/b15pjr3mrL vor 35 Minuten Дэмбэрэлцэрэн Мөнх-Эрдэнэ RT @derspiegel: Warren Buffett ist einer der reichsten Männer der Welt – und mit 90 Jahren noch immer an der Spitze seiner Beteiligungsgese… vor 42 Minuten VickyAlisander Warren Buffett: Greg Abel folgt bei Berkshire Hathaway auf Börsen-Legende – irgendwann vor 59 Minuten Ali Karaahmetoğlu RT @derspiegel: Warren Buffett ist einer der reichsten Männer der Welt – und mit 90 Jahren noch immer an der Spitze seiner Beteiligungsgese… vor 1 Stunde Handelszeitung Warren Buffett bestimmt Greg Abel zu seinem Nachfolger https://t.co/nvVQlyeiKJ #Handelszeitung vor 1 Stunde