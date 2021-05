05.05.2021 ( vor 1 Stunde )



Investitionen in Klimaschutz, Wahlrecht ab 16 und ein Antidiskriminierungsgesetz: Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben ihren Investitionen in Klimaschutz, Wahlrecht ab 16 und ein Antidiskriminierungsgesetz: Grüne und CDU in Baden-Württemberg haben ihren Koalitionsvertrag präsentiert. 👓 Vollständige Meldung