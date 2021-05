05.05.2021 ( vor 10 Stunden )



In Ostwestfalen laufen einem In Ostwestfalen laufen einem Hausarzt die Patienten weg, die mit dem Vakzin von AstraZeneca geimpft werden sollen. Der Mediziner beklagt, viele Ältere würden stattdessen lieber in die Impfzentren gehen, um Biontech zu bekommen – und nähmen damit Infektionen von anderen in Kauf. 👓 Vollständige Meldung