Quelle: Spot on News STUDIO - vor 10 Stunden



Bundestag beschließt Erleichterungen für Geimpfte und Genesene 01:40 Der Bundestag hat einer Verordnung der Bundesregierung zugestimmt und Lockerungen für Geimpfte und Covid-19-Genesene beschlossen. Diese könnten schon am Wochenende in Kraft treten.