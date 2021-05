WELT Geheimes Brexit-Tagebuch: "Sie sind wirklich zu allem bereit" https://t.co/oY1ABqTHtG https://t.co/M6yXYcuIk0 vor 1 Stunde Gnutiez https://t.co/Spl6snON37 welt hat eine Headline geändert. „Sie sind wirklich zu allem bereit“, sagt ein schockiert… https://t.co/ySIGME1HfC vor 1 Stunde Werner Punz @HBrandstaetter Vor allem sind es heutzutage Scheingegner, sie werden ja nur deshalb so stark angegriffen weil sie… https://t.co/vLzyyGg1BR vor 2 Stunden Jasmine Dragon @RegulaSterchi @TanjaSagt Ich nehme es meiner Mutter nicht übel. Sie ist ein wirklich guter Mensch, sie war damals… https://t.co/CgGmwcIUut vor 22 Stunden Janine 🌸 Ich hasse Bananen wirklich über alles. In allem. In jeder Form. Süßigkeit? Ekelhaft. Nektar? Bah. Gebäck? Widerlic… https://t.co/v7K4crnDPy vor 1 Tag Codo @Tagesspiegel Diese Masche wird schon seit der Nachkriegszeit und lange vor #Internet und social media benutzt um G… https://t.co/JGqsAkRIfp vor 2 Tagen