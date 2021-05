07.05.2021 ( vor 6 Tagen )



Die Corona-Lage in Indien spitzt sich weiter zu. Zum zweiten Mal in Folge hat das Land einen weltweiten Höchststand an Neuinfektionen von mehr als 400.000 Fällen registriert. Die Kritik an Ministerpräsident Modi wird lauter.