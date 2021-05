Archäologie: Spektakuläre Neanderthaler-Funde in Höhle in Italien

08.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Zehntausende Jahre alte Überreste von Urmenschen: In der Guattari-Höhle in Zehntausende Jahre alte Überreste von Urmenschen: In der Guattari-Höhle in Italien haben Forschende einen außergewöhnlichen Fund gemacht. 👓 Vollständige Meldung