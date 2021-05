Die Talkrunde bei Anne Will mit CDU-Chef Armin Laschet glich oft dem Motto "Vier gegen einen". Sachargumente des CDU-Chefs ignorierten vor allem Moderation Will...

Egal aber ob zu Umfragen, AfD oder Klimapolitik – CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet ließ sich bei Anne Will kaum aus der Ruhe bringen.