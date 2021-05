10.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Der Mord an Jamal Khashoggi in Istanbul belastet die Beziehungen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien noch immer. Nun will Außenminister Çavuşoğlu nach Riad reisen. Auch mit einem Erzfeind führt das Königreich wieder Gespräche. Der Mord an Jamal Khashoggi in Istanbul belastet die Beziehungen zwischen der Türkei und Saudi-Arabien noch immer. Nun will Außenminister Çavuşoğlu nach Riad reisen. Auch mit einem Erzfeind führt das Königreich wieder Gespräche. 👓 Vollständige Meldung