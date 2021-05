Klimapolitik: Mit oder gegen die Parteien?

11.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Gesa Müller-Schulz tritt für die neue "Klimaliste" an. Das ist ein Irrweg, entgegnet Cedric Röhrich. Er glaubt, in der CDU mehr bewirken zu können Gesa Müller-Schulz tritt für die neue "Klimaliste" an. Das ist ein Irrweg, entgegnet Cedric Röhrich. Er glaubt, in der CDU mehr bewirken zu können 👓 Vollständige Meldung