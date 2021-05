Dieter Germann … ein höchst umstrittener DFB-Vize Koch klebt weiter am Amt. Was soll das für ein Befreiungsschlag sein? Keiner. „D… https://t.co/TEtXF3VJqd vor 2 Stunden egghat ¯\_(ツ)_/¯ RT @FAZ_Eil: Die Führungsspitze des #DFB zieht fast geschlossen Konsequenzen aus der Krise. Präsident Fritz Keller ist bereit zum Rücktritt… vor 2 Stunden Bernhard Herget RT @FAZ_Eil: Die Führungsspitze des #DFB zieht fast geschlossen Konsequenzen aus der Krise. Präsident Fritz Keller ist bereit zum Rücktritt… vor 2 Stunden Kristof Doffing Guck, @dosb, geht doch. https://t.co/a0AAWinaMO vor 3 Stunden Marc-Oliver https://t.co/wbCt9x9i8i oha 🤔🤔 großes aufräumen in FFM vor 3 Stunden Fussballsassie Alle gehen beim DFB: DFB-Präsident Keller stellt Amt zur Verfügung. #dfb https://t.co/rKrPpuJ4LP vor 3 Stunden