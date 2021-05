12.05.2021 ( vor 3 Tagen )



In der israelischen Küstenmetropole In der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv war in der Nacht erneut mehrfach der Raketenalarm zu hören. Die radikalislamische Hamas gab an, derzeit etwa 200 Raketen auf Israel abzufeuern. Auf beiden Seiten gibt es Todesopfer. 👓 Vollständige Meldung