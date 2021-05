12.05.2021 ( vor 3 Stunden )



Heizungen verursachen einen enormen CO2-Ausstoß. Die Bundesregierung will das eindämmen - und nimmt jetzt die Vermieter in die Pflicht. Heizungen verursachen einen enormen CO2-Ausstoß. Die Bundesregierung will das eindämmen - und nimmt jetzt die Vermieter in die Pflicht. 👓 Vollständige Meldung