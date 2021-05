14.05.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Linkspartei kleidet ihre Rechtsbruchabsicht in eine Formel voller Liebeslyrik: „Wiederaneignung von zweckentfremdeten Räumen“. Was nichts anderes als Die Linkspartei kleidet ihre Rechtsbruchabsicht in eine Formel voller Liebeslyrik: „Wiederaneignung von zweckentfremdeten Räumen“. Was nichts anderes als Hausbesetzungen meint. Eine solche Weltsicht darf für SPD und Grüne nicht koalitionstauglich sein. 👓 Vollständige Meldung