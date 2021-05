16.05.2021 ( vor 16 Stunden )



In Indien ist die Corona-Situation dramatisch. Viele können sich eine Bestattung nicht leisten und werfen die Toten in den Ganges. In Indien ist die Corona-Situation dramatisch. Viele können sich eine Bestattung nicht leisten und werfen die Toten in den Ganges. 👓 Vollständige Meldung