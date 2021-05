Adam Schmidts @nimmerfroh @ABaerbock Da war doch was mit Kurzstreckenflügen. Geht die Termindichte von Spitzenpolitikern vor de… https://t.co/gEysIBVCmV vor 12 Minuten Grasshopper RT @verusoss1: China will 200 neue Flughäfen im Land bauen und Baerbock will Kurzstrecjenflüge verbieten. Ja, das passt irgendwie... https… vor 13 Minuten Aberaberaber RT @zeitonline: Annalena #Baerbock will ein Ende der #Kurzstreckenflüge einleiten. Wenn die #Grüne Bundeskanzlerin wird, sollen auch Solara… vor 14 Minuten Bernd🇩🇪🏇🐕👑⛪️ RT @verusoss1: China will 200 neue Flughäfen im Land bauen und Baerbock will Kurzstrecjenflüge verbieten. Ja, das passt irgendwie... https… vor 27 Minuten hurvinek 🇨🇿 🇩🇪 RT @verusoss1: China will 200 neue Flughäfen im Land bauen und Baerbock will Kurzstrecjenflüge verbieten. Ja, das passt irgendwie... https… vor 27 Minuten Klartext Reden RT @sternde: Grünen-Kanzlerkandidatin: "Verbotsfetisch?" Baerbock will Kurzstreckenflüge teurer machen – und hat einen prominenten Unterstü… vor 38 Minuten