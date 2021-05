17.05.2021 ( vor 16 Stunden )



Angesichts des anhaltenden Krisenzustands in Nahost kritisiert der türkische Präsident Recep Tayyip Angesichts des anhaltenden Krisenzustands in Nahost kritisiert der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Westen. Die USA hätten sich durch einen Waffenverkauf schuldig gemacht. Und auch Österreich geht Erdogan hart an – er „verfluche“ das Land. 👓 Vollständige Meldung