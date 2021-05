Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Priorisierung bei Corona-Impfungen soll ab 7. Juni enden 01:04 Berlin, 17.05.21: Bei den Corona-Impfungen in Deutschland soll ab dem 7. Juni keine festgelegte Reihenfolge mehr gelten. Die Priorisierung soll dann entfallen. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag in Berlin nach einem entsprechenden Beschluss der Ressortchefs von Bund und...