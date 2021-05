Miliano SARKCESS RT @FancyDiMaria_: Thomas Müller and Mats Hummels return to Germany's squad for #EURO2020 #SportsCenter https://t.co/EA8crTlqeO vor 3 Minuten Latest News Euro 2020: Thomas Müller and Mats Hummels in Germany squad | Sports| German football and major international sports… https://t.co/GyU6G5xwWV vor 7 Minuten Sportschau Sportnews EM 2021: Thomas Müller und Mats Hummels von Joachim Löw für Deutschland-Kader nominiert https://t.co/QWVkjxQCIM https://t.co/uCKFTXiFOk vor 11 Minuten Sport Mats Hummels und Thomas Müller sind zurück in der Nationalmannschaft. Das war sicherlich die größte Nachricht bei d… https://t.co/OrRQ45n8YM vor 13 Minuten 🇦🇹🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (27-45 🍁) RT @SquawkaBet: First Karim Benzema, now Thomas Müller returns. 🤩 ◉ Germany to win the tournament = 15/2 ◉ Müller to be named Player of t… vor 16 Minuten Jan Pěruška RT @matt_4d: 🇩🇪 #EURO2020: ✅ Thomas Müller, Mats Hummels & Jamal Musiala in Germany squad ➡️ https://t.co/M08gLs55Hr ❌ Marco Reus rules h… vor 16 Minuten