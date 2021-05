20.05.2021 ( vor 15 Stunden )



Was grenzt eigentlich alles an Hessen, und wie viele Bundesländer berühren Belgien? Gegen unübersichtliche Karten hilft die Topologie, sie ordnet Deutschland im Quadrat. Was grenzt eigentlich alles an Hessen, und wie viele Bundesländer berühren Belgien? Gegen unübersichtliche Karten hilft die Topologie, sie ordnet Deutschland im Quadrat. 👓 Vollständige Meldung