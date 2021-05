20.05.2021 ( vor 8 Stunden )



Dieser neueste Trend aus den USA soll nun auch in Deutschland Erfolgsgeschichte schreiben. Es geht um Mineralwasser mit Dieser neueste Trend aus den USA soll nun auch in Deutschland Erfolgsgeschichte schreiben. Es geht um Mineralwasser mit Alkohol und Geschmackszusatz, kurz: Hard Seltzer. In Amerika steigen die Umsätze bereits. 👓 Vollständige Meldung